Twitter Spaces, grossa novità in arrivo: limitazione per gli utenti

Una nuova regola è stata imposta per Twitter Spaces, che non sarà più accessibile a tutti. Ecco cosa cambia

Dopo tante discussioni e rumors, finalmente ci siamo: Twitter Spaces è disponibile per tutti. Il servizio che ricorda molto Clubhouse permette agli utenti di accedere gratuitamente a stanze vocali e discutere – o in alternativa ascoltare – persone su uno determinato tema.

La moda di Clubhouse si sta allargando a macchia d’olio, e a breve anche altre piattaforme come Facebook dovrebbero lanciare ufficialmente i loro servizi. Intanto, da oggi è entrata in vigore una spiacevole novità per tutti coloro che vogliono testare in anteprima Twitter Spaces: non sarà più accessibile a molti utenti. Ecco tutti i parametri aggiornati che la società ha deciso di imporre.

Twitter Spaces, servono 600 follower per usare il servizio

Dopo una lunga attesa, Twitter Spaces è disponibile per (quasi) tutti gli utenti. La piattaforma social ha infatti deciso di imporre alcune regole piuttosto stringenti per ciò che riguarda la creazione di stanze vocali, che di fatto tagliano un bacino importante di persone. Oltre ad avere un dispositivo iOS o Android, bisognerà disporre di almeno 600 follower.

La decisione è stata ufficializzata poco fa, facendo storcere il naso ai più. Tra le altre novità, è possibile impostare un promemoria per ricordare a tutti quando verrà avviata la live. Inserito anche un sistema di donazioni e i biglietti per l’ingresso a pagamento in una determinata chiamata. Tante novità, che verranno aggiornate o rimosse in base ai feedback che gli utenti rilasceranno nelle prossime settimane.