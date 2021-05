Star Wars Day, un vecchio modello di Millenium Falcon vale tantissimo

Oggi si celebra lo Star Wars Day. Per l’occasione, vi parliamo di un vecchio modello di Millenium Falcon che vale tantissimo

“May the fourth be with you“, tradotto: che il 4 maggio sia con te. Con questo gioco di parole in lingua inglese tra la suddetta frase e la famosa citazione di Guerre Stellari, si è deciso di festeggiare ogni 4 maggio dell’anno lo Star Wars Day. Per l’occasione, oggi vi parliamo di un vecchio modello del Millenium Falcon che vale tantissimo.

Il mondo del collezionismo continua a riservare sorprese. Ci sono particolari pezzi che – per un motivo o per un altro – arrivano a valere cifre astronomiche. Sarà per il fascino del vintage o per la rarità, chi ne possiede uno può guadagnare diverse migliaia di euro.

Star Wars Day, il Millenium Falcon che vale 3.000 euro

Oggi si festeggia lo Star Wars Day, ma se siete veri fan della saga sicuramente lo saprete già. E se siete veramente appassionati di tutto ciò che circonda l’immaginario a cui George Lucas ha dato vita, potreste avere anche un modello Lego del Millenium Falcon. Di recente ne è stato lanciato uno nuovo e super accessoriato, ma per il mercato dei collezionisti sono quelli più vecchi ad avere fascino.

Andando su Ebay, è possibile trovarne uno uscito in commercio negli anni ’80 che è stato messo in vendita a ben 3.000 euro. Una cifra da capogiro, che però i più appassionati sono disposti a spendere pur di portarsi a casa un vero e proprio cimelio da esporre in salotto. Controllate subito: potreste guadagnarci una fortuna!