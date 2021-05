Rosalinda Cannavò nelle ultime ore attraverso il suo profilo social ha voluto parlare degli attacchi ricevuti dagli haters sul suo aspetto fisico.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò, sul suo profilo Instagram nelle scorse ore ha effettuato uno sfogo durissimo attraverso il quale mette al corrente i suoi tantissimi followers (al momento della scrittura 599 mila) degli attacchi ricevuti dagli haters subito dopo la conclusione della sua esperienza bella Casa più spiata d’Italia.

LEGGI ANCHE:

Gli attacchi erano mirati e indirizzati al suo aumento di peso. Attacchi gratuiti e ingiustificati in quanto una donna è bella a prescindere dal suo aspetto fisico. Detto questo proseguiamo sottoponendovi quanto scritto dall’attrice siciliana.

Rosalinda Cannavò, sfogo durissimo: è successo dopo il GF Vip

“C’è chi ti attacca sull’aspetto fisico, c’è chi vigliaccamente cerca di mettere il dito nella piaga – esordisce Adua su Instagram -. Ad oggi mi faccio una grossa risata e sapete perché? Perché sono fiera di me, del lavoro che faccio giornalmente su me stessa. Di me come donna, lavoratrice, amica, figlia e sorella. Persino come fidanzata“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Tommaso Zorzi, arriva il duro sfogo: “Sta diventando tutto troppo tossico” – FOTO

La siciliana ha sofferto di anoressia tempo ed ha vissuto un periodo buio. Le cattiverie gratuite oggi le scivolano addosso perché è felice e ama il suo corpo. “Ho kg in più di felicità e amore per me stessa”, ha concluso, sottolineando di essere estremamente orgogliosa sia del suo fisico sia del suo modo di pensare e ragionare.