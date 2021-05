José Mourinho torna ad allenare in Serie A: è arrivata l’ufficialità!

Ora è arrivata anche l’ufficialità: José Mourinho torna ad allenare in Serie A. Per lui c’è la panchina di un top club

Mentre ancora si sta festeggiando la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, lo storico protagonista del Triplete José Mourinho è pronto a tornare ad allenare in Serie A. L’ufficialità è stata data poco fa dai canali ufficiali del club: il portoghese siederà sulla panchina della Roma.

Una notizia clamorosa e inaspettata, considerate le continue trattative e i discorsi con Maurizio Sarri. L’ex Tottenham, dal canto suo, aveva già spiegato come non avrebbe detto di no ad un ritorno nel campionato italiano, seppur non nella sua amata Inter. Solamente poche ore fa, lo stesso club aveva annunciato che Paulo Fonseca darà il suo addio al club della Capitale al termine della stagione in corso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, ribaltone sulla panchina di una big: ufficiale l’addio

Mourinho in Serie A, le parole: “Ho subito capito le ambizioni della società”

José Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma. La notizia è stata data dallo stesso club qualche minuto fa, a poche ore dall’ufficialità dell’addio di Paulo Fonseca. Una notizia inaspettata e che sta scatenando l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, dopo una delle stagioni più deludenti del recente passato. Sono già arrivate le prime parole da parte del protagonista del Triplete con l’Inter, come riporta il giornalista Fabrizio Romano.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte punta un big a centrocampo: pronto lo scambio

“Dopo l’incontro con i proprietari, ho immediatamente capito le ambizioni della società per l’AS Roma. L’incredibile passione dei tifosi mi ha convinto ad accettare questo ruolo e non vedo l’ora di iniziare la prossima stagione. Daje Roma!” ha dichiarato lo Special One.