Meteo, in arrivo nuove perturbazioni: clima instabile

Nel corso di questa settimana più di una perturbazione lambirà l’Italia portando un clima instabile e facendoci dimenticare la primavera

Questa settimana le condizioni meteo, a causa dell’arrivo di diverse perturbazioni tra mercoledì e venerdì, saranno instabili.

Quest’oggi al Nord le nubi la faranno da padrone, ma saranno accompagnate da lievi piogge. Allerta gialla per rischio idraulico su parte del Veneto. Al Centro-Sud alternanza tra sole e nuvole, in particolare tra Lazio, Campania e Calabria. Cielo coperto in Sardegna con rischio di piogge più diffuso. Temperature in lieve aumento, tipiche della stagione attuale.

Meteo, la situazione nei prossimi giorni

Tempo in peggioramento al Nord nella giornata di domani, con l’arrivo di piogge e rovesci in particolare sulle Alpi centro-orientali. Fenomeni sporadici su Lombardia e nell’entroterra toscano. Rapide piogge anche in Sicilia ed al Centro-Sud. Stessa dinamica tra giovedì e venerdì, quando la perturbazione n. 5 del mese farà spazio ad una nuova. Temperature che rimangono sugli stessi livelli dei giorni precedenti.

Temperature minime e massime

Aosta 7/18

Torino 8/19

Milano 9/20

Trento 8/21

Bolzano 10/20

Venezia 10/18

Trieste 9/18

Genova 11/15

Bologna 7/23

Firenze 7/22

Ancona 10/20

Perugia 5/19

Roma 7/19

L’Aquila 4/17

Pescara 11/19

Campobasso 3/20

Napoli 10/21

Bari 10/22

Potenza 3/19

Catanzaro 7/23

Palermo 13/22

Cagliari 14/18