Meghan Markle ricoverata in queste ore in ospedale: le sue condizioni

Stando alle prime indiscrezioni, Meghan Merkle potrebbe essere già ricoverata per dare alla luce la sua secondogenita: si tratterebbe di un parto prematuro per la duchessa di Sussex

Girano alcune indiscrezioni su Meghan Markle che sembrerebbe essere stata già ricoverata per dare alla luce la sua secondogenita. Sarebbe per la duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, duca di Sussex, un parto prematuro.

Difatti questo magico evento era previsto per il prossimo mese, a giugno. Ma per ora sia la duchessa che il duca non hanno rilasciato alcun comunicato che informi sulla nascita della loro secondogenita. Ricordiamo che Meghan ed Harry sono già genitori di Archie Harrison Mountbatten-Windsor nato 2 anni fa: il 6 maggio 2019.

Tra due giorni sarà il compleanno del loro primogenito e chissà se la duchessa ed il principe Harry non dovranno fare doppi festeggiamenti qualora la piccola dovesse nascere con alcune settimane di anticipo.

Meghan Markle potrebbe essere ricoverata per partorire la secondogenita

Stando a quanto riportato dalla rivista “New Idea Magazine”, la duchessa di Sussex è stata vista mentre entrava nell’ospedale di Santa Barbara. La nascita della secondogenita di Meghan ed Harry era prevista per il mese di giugno, ma nelle ultime foto la duchessa è apparsa stanca con un grosso pancione. Questo dettaglio infatti farebbe pensare che sia stata ricoverata per un parto prematuro.

Intanto il fuoriprogramma che ha condotto Meghan in ospedale ha portato suo marito, il principe Harry a rientrare negli Stati Uniti prima del previsto. Harry infatti avrebbe dovuto festeggia il compleanno di Elisabetta, sua nonna, ma non gli è stato possibile. Restiamo in attesa di comunicati ufficiali dalla duchessa di Sussex o suo marito Harry.