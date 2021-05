Luigi Favoloso è “innocente”: la reazione di Nina Moric

Luigi Favoloso è stato assolto dalle accuse rivoltegli dall’ex fidanzata, Nina Moric, l’ha celebrato con un post su Instagram

“È la fine di un maledetto incubo” scriva Luigi Mario Favoloso sulla sua pagina di Instagram. “L’incubo” è iniziato l’anno scorso quando Nina Moric, in studio a Live – Non è la D’Urso, ha affermato in diretta di essere stata vittima di violenza da parte dell’ex compagno. Di puntata in puntata, la modella croata portava in studio anche diverse prove della violenza subita.

In diretta su Canale 5, Nina Moric ha affermato di essere stata presa a calci, pugni e schiaffi da Luigi Favoloso e dimostrato di avere lividi enormi su un fianco. Violenza anche su Carlos, stando a quanto sosteneva la modella croata che, a detta di favoloso, “non è mai riuscita ad accettare la fine della storia d’amore”.

Luigi Favoloso innocente, Nina Moric protesta su Instagram

Non appena Luigi Favoloso si è dimostrato trionfante su Instagram, Nina Moric ha voluto specificare: “Nessuna chiusura è stata decisa, nessuno è stato dichiarato innocente perché non è stata emessa nessuna sentenza. Il pubblico Ministero ha chiesto l’archiviazione, ma nel nostro sistema processuale questo vuol dire che, a seguito di un atto, si celebrerà un’udienza della quale solo il giudice potrà decidere”.

Nina Moric ha continuato scrivendo: “Non ho mai voluto il male di nessuno, ma sempre creduto nella giustizia e nella verità. Mi chiedo come, una persona che racconta sempre la verità passi per una persona instabile, sociopatica, ma soprattutto bugiarda”.