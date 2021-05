Fortnite vs Apple, al via oggi la causa legale: cosa rischiano le due aziende

È arrivato il giorno: inizia ufficialmente la causa legale tra Fortnite ed Apple. Ecco cosa rischiano le due aziende

Continua la battaglia legale tra Fortnite ed Apple. Epic Games ha accusato mesi fa il colosso di Cupertino di gestire una sorta di “monopolio illegale”, e oggi inizia ufficialmente la causa tra i due colossi hi tech. Stando a quanto riferisce l’azienda proprietaria del videogioco, Apple continua ad imporre restrizioni irragionevoli e illegali.

Questo perché la compagnia di Tim Cooke non permette ai software di essere scaricabili su App Store senza una commissione che oscilla tra il 15% e il 30% sugli acquisti effettuati in-app. Fortnite utilizza invece una sua valuta, i V-Bucks. La diatriba ha portato ad una decisione drastica: la rimozione del videogioco dallo store iOS. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime settimane.

Fortnite e la causa con Apple, cosa potrebbe succedere

Dopo tanta attesa, inizia ufficialmente oggi la causa legale tra Fortnite ed Epic Games. Il colosso di Cupertino non sta vivendo un periodo ottimale sotto questo punto di vista. Nei giorni scorsi, infatti, l’Antitrust europeo ha annunciato di aver avviato una procedura per un possibile abuso per ciò che riguarda le regole sui servizi di streaming musicale.

Tornando alla battaglia legale con Epic Games, pare che anche Microsoft sia pronta a posizionarsi al fianco della software house videoludica. Apple potrebbe dover cedere a compromessi: torna Fortnite su App Store? Ci saranno sicuramente novità già nelle prossime settimane. I videogiocatori mobile incrociano le dita e sperano di poter tornare a giocare anche da iPhone e iPad nel prossimo futuro.