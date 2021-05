Fastweb down, disagi per molti clienti con Fibra: come risolvere

Fastweb down | Disagi per molti clienti in Fibra, i quali lamentano difficoltà nel collegarsi alla rete: come risolvere i problemi

E’ da stamane che molti clienti Fastweb stanno lamentando difficoltà nel collegarsi alla rete Internet. Il problema è iniziato poco prima delle 8:00 e riguarda i clienti con servizio fibra.

Secondo quanto emerso dal servizio Downdetector, le segnalazioni di malfunzionamenti sono pervenute da oltre cento utenti che non stanno riuscendo a navigare. Quei pochi che invece ci stanno riuscendo, viaggiano ad una velocità di download ed upload decisamente basse.

Come risolvere i problemi con Fastweb in down

Per risolvere i problemi, o almeno provarci, quando l’operatore presenta anomalie, bisogna ricorrere al servizio clienti. Serve quindi chiamare al 192193, ma in alternativa si può anche sfruttare il canale Whatsapp Business al numero 3756497700. Nell’ultimo caso si parla direttamente con l’operatore presente in chat. Un altro modo per ottenere supporto è quello di contattare attraverso il canale Twitter ufficiale.

Per quel che riguarda le segnalazioni delle ultime ore, la Fastweb non ha comunicato chiarimenti in merito e né ha confermato anomalie. Non è dato sapere in quanto tempo, dunque, verrà risolto il problema.