Covid-19, bollettino 4 maggio: 9.116 contagiati e 305 decessi

Comunicati dalla Protezione Civile gli ultimi dati a livello nazionale, relativi al Covid-19: contagi, decessi e guarigioni

Come di consuetudine sono stati comunicati dalla Protezione Civile gli ultimi dati relativi ai contagi da Covid-19 a livello nazionale. Nelle ultime 24 ore si registra un aumento dei contagi e dei decessi. Difatti, a fronte di 315.506 tamponi processati, sono risultati positivi al Covid 9.116 italiani (ieri ne erano 5.948). Sale anche il numero legato ai decessi con 305 vittime (ieri ne erano 256 e due giorni fa 144).

Il dato positivo riguarda invece il numero degli italiani che nelle ultime ore hanno sconfitto il virus. Difatti, sono stati registrati 18.477 guariti, 5.493 in più rispetto a ieri. Quanto ai ricoveri in terapia in tensiva si registrano -67, mentre per i ricoveri ordinari -219.

In Italia ad oggi sono state inoculate 21.161.899 dosi del vaccino anti-Covid mentre il tasso di positività è pari al 2,9% (-2,0%).

Bollettino Covid, ecco i dati aggiornati Regione per Regione

Diamo uno sguardo ai dati aggiornati e relativi alle singole regioni italiane. I nuovi positivi in Campania sono +1.331, in Puglia +1.028, nel Veneto +721, in Toscana +503, in Emilia Romagna +488, in Piemonte +637, nel Lazio +803 casi positivi, nelle Marche +204, in Abruzzo +85, in Basilicata +74, in Friuli Venezia Giulia +95, in Calabria +302, in Valle d’Aosta +25 e in Alto Adige +105.

