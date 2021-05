Grande successo per la Clerici che a “E’ sempre Mezzogiorno” ospiterà un volto già conosciuto a “La Prova del Cuoco”: vediamo di chi si tratta

La simpaticissima conduttrice Antonella Clerici e la cuoca Anna Moroni ritornano a fare coppia in Tv. Dopo i grandi successi riscossi a “La Prova del Cuoco”, prima che la Clerici cedesse la conduzione a Elisa Isoardi e che il programma venisse chiuso dopo 20 anni dalla messa in onda, la conduttrice è tornata su Rai Uno con “E’ sempre Mezzogiorno”.

E’ proprio qui che Anna Moroni tornerà nuovamente a fare coppia con la Clerici. E’ stata questa ultima a dare la notizia in diretta a “E’ sempre Mezzogiorno” e attraverso il suo account di Instagram: “Anna verrà a trovarci e starà con noi per una settimana. Con tutto quello che comporta.. questo è sbagliato, questo non va bene. Siamo abituati!”.

Dunque il suo arrivo nel seguitissimo programma con al timone la Clerici è previsto per lunedì 10 maggio e l’apprezzatissima cuoca 82enne sarà ospite per una settimana, esattamente fino al 14 maggio.

Antonella Clerici, una grande risorsa per la Rai: riconfermata anche a The Voice Senior

Dopo aver attraversato un periodo difficile, la conduttrice televisiva Antonella Clerici, originaria di Legnano, è tornata su Rai Uno più carica di prima con il programma “E’ sempre Mezzogiorno” dove sta registrando ottimi ascolti. Il format condotto dalla 57enne vede al centro dell’attenzione la cucina con cuochi professionisti ed esperiti di alimentazione. Nel programma, inoltre, non mancano giochi telefonici con il pubblico.

Ma non è questo l’unico format che il direttore di Rai Uno, Stefano Coletta, ha deciso di affidare alla conduttrice. Difatti, Antonella Clerici è stata al timone di “The Voice Senior” e proprio in questi giorni è stata ufficializzata la sua presenza anche per la prossima edizione 2021/22. Anche qui Antonella ha ottenuto un grande successo grazie alla sua simpatia e naturalezza.