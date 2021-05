Anticipazioni Beautiful, ritorno clamoroso: spunta l’indizio

Anticipazioni di Beautiful che portano una forte indiscrezione in merito ad un clamoroso ritorno nella soap di un personaggio storico

Un inaspettato ritorno in scena per uno dei personaggi storici della longeva soap opera. L’indizio arriva dal profilo Instagram di Kimberlin Brows, l’attrice che ha interpretato Sheila Carter in Beautiful ha postato una storia, il 30 aprile, in cui era presente sul set in fase di registrazione delle puntate.

Tornerà Sheila? Per i portali statunitensi quello è un chiaro indizio. Gli appassionati della soap opera sanno che un suo eventuale ritorno potrebbe portare un po’ di pepe nella trama. Il personaggio della Carter è uscito di scena nel 2018, pertanto il suo ritorno 3 anni dopo potrebbe scompigliare le vicende attualmente in atto.

Anticipazioni Beautiful, perché Sheila torna in scena?

La curiosità attanaglia i fan della soap opera, come mai Sheila Carter torna in scena? Attualmente, in America, Eric e Quinn non stanno vivendo il loro miglior periodo florido, tutt’altro: vista la crisi, la Fuller si lascia andare ad una travolgente passione. Nonostante i problemi a letto erano ben noti alla coppia, Eric non prenderà bene la notizia del tradimento scoperto da Brooke. È qui che potrebbe entrare in scena, nuovamente, Sheila oppure potrebbe esserci un collegamento con un altro personaggio: il dottor Finn.

Tantissimi colpi di scena attesi per la versione americana della soap opera, a partire dalla scoperta, già annunciata, di Steffy in merito al suo futuro marito che non conosce sua madre biologica.