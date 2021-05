Andrea Iannone, il sogno diventa realtà: arriva l’annuncio pazzesco – FOTO

Diventa realtà il sogno di Andrea Iannone. Il pilota motociclistico da l’annuncio ai suoi followers su Instagram, finalmente ce l’ha fatta

Nuova avventura per il pilota motociclistico Andrea Iannone che come in tanti sanno ama le sfide. Questo ultimo infatti ha deciso di aprire un ristorante a Lugano, in Svizzera. Il 31enne già nei mesi scorsi aveva lanciato l’annuncio di questo nuovo progetto sui suoi account social. Ma nelle ultime ore ha comunicato ai suoi followers che il sogno ha avuto inizio.

In un momento così delicato per gli imprenditori a causa della pandemia, Iannone ha deciso di affrontare questa nuova sfida e di essere da esempio dando speranza ai tanti giovani che in questo momento storico hanno smesso di credere all’imprenditoria. Dopo mesi di lavori e preparativi, finalmente ha potuto inaugurare ed aprire al pubblico il suo locale.

‘Passion Cafè’, è questo il nome che il pilota motociclistico ha voluto dare al suo locale la cui apertura è più volte slittata a causa della pandemia e del lockdown che hanno provocato dei rallentamenti nei lavori.

‘Passion Cafè’, il nuovo locale di Iannone: si trova a Lugano

Andrea Iannone ha aperto il suo locale a Lugano, in Svizzera, dove ormai si è trasferito da alcuni anni. Un’avventura ed una sfida che ha voluto cominciare in questo periodo storico difficile dando in questo modo un messaggio di speranza e di coraggio ai giovani.

Iannone dopo l’inaugurazione ha postato le foto di ‘Passion Cafè’ sul suo profilo di Instagram rendendo partecipi di questo importante momento i suoi followers. La sala interna è contornata da 4.200 rose che danno colore e lasciano spazio all’immaginazione: un giardino incantato. All’esterno poi non manca uno spazio con sedie e tavolini.

Ma il locale del pilota non è solo una caffetteria, difatti, si tratta di un risto-pub dove è possibile assaggiare una cucina internazionale ed una pasticceria ispirata a quella francese. Andrea ha deciso di iniziare questa avventura assieme ad altri due soci e Angelo, suo fratello. Una conduzione molto giovanile che ha dato opportunità di lavoro ad oltre 20 giovani in un momento così delicato dove trovare lavoro è diventato molto difficile.