Ubaldo Righetti, infarto per l’ex romanista: le sue condizioni

Brutto spavento per Ubaldo Righetti che durante una partita di padel ha avuto un infarto ed è stato ricoverato in ospedale

Ex centrale della Roma e della Nazionale italiana, opinionista ufficiale del club e tanto altro, Ubaldo Righetti ha avuto un infarto proprio in queste ore. 58 anni di sportivo, Righetti era ad una partita di padel con degli amici, quando ha avvertito un malore ed è stato colto da infarto. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di rendere il tutto soltanto un brutto spavento.

LEGGI ANCHE > > > Moise Kean commuove la Francia, il gesto inatteso del campione



Attualmente, l’ex giallorosso è ricoverato presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma, perfettamente coscienze e non in pericolo di vita. Una volta arrivato presso l’istituto, infatti, immediatamente sono state accertate le sue condizioni che sembrerebbero non essere gravi.