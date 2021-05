Temptation Island, che indiscrezione: cambia tutto rispetto al passato!

Ritorna tra giugno e luglio “Temptation Island”, il docureality tanto atteso dal pubblico di Mediaset: tutte le novità sulla prossima edizione

Grande attesa per il pubblico di Mediaset che dal prossimo mese di luglio seguirà la nuova edizione di “Temptation Island”. Il docureality, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, seguitissimo sul piccolo schermo vedrà nuove coppie di fidanzati mettersi in gioco e resistere alle tentazioni.

Ma quali saranno le novità per l’edizione del 2021? Come reso noto dal portale Dagospia, al timone del seguitissimo programma è stato confermato Filippo Bisciglia, ma a sorprendere tutti è la scelta delle coppie che entreranno in ‘gioco’. Difatti, queste ultime a differenza dell’anno passato che erano miste, saranno totalmente sconosciute al pubblico del piccolo schermo.

Sarà dunque un ritorno alle origini del format on la versione Nip, quando la produzione sceglieva personaggi sconosciuti ma che sono comune rimasti nel cuore del pubblico italiano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Al Bano, la sua confessione sconvolge tutti: fan dispiaciuti

Filippo Bisciglia ringrazia pubblicamente Maria De Filippi: “E’ un genio”

Filippo Bisciglia è stato nei giorni scorsi ospite di Tommaso Zorzi a “Il Punto Z” dove ha voluto pubblicamente ringraziare Maria De Filippi che ha portato il programma in Italia dove sta riscuotendo tantissimo successo a differenza degli Stati Uniti dove non ha più fatto ascolti.

Bisciglia ha così dichiarato: “La vera forza del programma è Maria De Filippi. Dopo la sua intuizione ed il successo che sta riscuotendo in Italia, lo stano riproponendo in tutti i Paesi. E’ semplicemente un genio ed è grazie a Maria che sto lavorando. Le voglio bene a prescindere dal lavoro”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE QUESTO ARTICOLO>>> LoL, incidente per una protagonista: cos’è successo sul set

Resta in bilico invece la versione Vip con la conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi prevista per il mese di settembre. Difatti, a tal riguardo la produzione del reality non avrebbe ancora lasciato trapelare decisioni.