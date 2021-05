Stefano De Martino, disavventura per il ballerino a Milano – FOTO

Brutta disavventura per Stefano De Martino a Milano: il ballerino e conduttore ha espresso il proprio sdegno su Instagram

Brutta disavventura per Stefano De Martino a Milano che ha trovato lo specchietto della sua auto distrutto a causa dei festeggiamenti dei tifosi dell’Inter per la vittoria dello scudetto. “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”, ha scritto su Instagram postando la foto (in fondo all’articolo) del danno subito.

Ieri l’Inter ha infatti vinto matematicamente il suo 19° scudetto della storia dopo che l’Atalanta si è fatta fermare sull’1-1 dal Sassuolo. Migliaia di tifosi sono scesi in strada a festeggiare, subendo poi le critiche dell’opinione pubblica dato il periodo pandemico che stiamo attraversando.

Stefano De Martino, i progetti futuri

De Martino ormai si è dato totalmente alla conduzione, mentre ha abbandonato, almeno per ora, il ballo. Le opportunità ricevute in questi anni sono state diverse e lui le ha sapute sfruttare tutte. Attualmente è uno dei tre giudici di Amici 20 su Canale 5, ma dovrebbe in futuro continuare a condurre Made in Sud. Inoltre, dopo l’addio di Amadeus, ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai 2 è abilmente condotto da lui. Molti altri progetti sono attesi per il prossimo futuro.

