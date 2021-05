Royal Family, Harry è molto preoccupato: la sua decisione spiazza tutti. Il duca del Sussex lo avrebbe deciso nelle ultime ore e teme le possibili conseguenze

Una notizia a sorpresa riguardante la Royal Family ha sorpreso il Regno Unito nelle ultime ore. A quanto pare il principe Harry avrebbe deciso di non tornare a casa per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana, il prossimo 1° luglio. Secondo una fonte reale, il duca del Sussex non presenzierà all’evento organizzato a Kensington Palace per la celebrazione di quello che sarebbe stato il 60° compleanno di sua madre. Tuttavia questa decisione starebbe preoccupando Harry, consapevole del risvolto mediatico che potrebbe avere nei confronti del pubblico britannico. La sua notorietà, secondo recenti sondaggi, è scesa molto e la via intrapresa al fianco di Meghan negli Stati Uniti, non è andata giù all’ala più conservatrice dei sudditi di Sua Maestà.

Il presentatore della trasmissione Talkradio, Patrick Christys, ha sottolineato come: “Harry avrebbe altre intenzioni per il 1° luglio rispetto a tornare a Londra”. Gli fa eco anche l’opinione di Lady Colin Campbell, un’eminente autrice reale: “Ho il sospetto che potrebbe non tornare. Sa perfettamente che andrebbe incontro ad un muro di ghiaccio, non solo da parte della famiglia, ma anche del pubblico britannico. Sarebbe una mossa saggia da parte sua evitare, almeno che non voglia farsi vedere pentito e rammaricato per quanto avvenuto ultimamente, cercando la via della riconciliazione”.

In molti pensano che sia arrivato il momento di fare un passo indietro da parte del duca del Sussex e ritrattare quanto detto da Oprah.

Lady Colin ha aggiunto a Talkradio: “Harry si è messo in un vero pasticcio, un vero disastro. Non credo si aspettasse che Meghan confessasse alcune cose durante l’intervista. Hanno causato enormi problemi all’interno della famiglia reale, dell’opinione pubblica e financo del Commonwealth”.

Secondo Christys il principe Carlo è ancora “furioso” con Harry per l’intervista alla Cbs. La decisione di escludere i Sussex da ogni forma di vita reale e di eredità ne è la diretta conseguenza.

A quanto sembra, al di là di qualche gesto di comprensione durante i funerali del principe Filippo, anche il fratello William è ancora risentito.

Un altro esperto reale, Phil Dampier, ha detto che è improbabile che Harry viaggi senza la moglie Meghan, alle prese con la gravidanza del loro secondo figlio.