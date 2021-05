Grande spavento per la Regina Elisabetta. L’incolumità della sovrana è sempre più a rischio.

Dopo l’addio al Principe Filippo e il 95esimo compleanno della Regina Elisabetta, da uso comune momento condiviso con i suoi sudditi ma a causa del lutto deciso di non festeggiare, a Buckingham Palace, la Famiglia Reale nell’ultimo periodo non sta vivendo un periodo positivo.

Al momento la Regina Elisabetta si trova a Windsor, dove ha assistito fino all’ultimo giorno il Duca di Edimburgo e dove ha soggiornato sin dall’inizio della pandemia. Questo è il luogo prediletto della sovrana. Qui ama trascorrere il tempo effettuando lunghe passeggiate con i suoi cani e anche fare visita ai suoi cavalli. Ma il castello in base alle ultime vicissitudini sembra essere poco sicuro.

Regina Elisabetta, spavento per la sovrana: sudditi allarmati

L’incolumità della Regina Elisabetta II sembra essere sempre più a rischio. Nelle scorse ore, infatti, è stata registrata una grave intrusione a Windsor da parte di un uomo di 31 anni con la compagna di 29. La coppia ha scavalcato le recinzioni della Royal Lodge, poi sono stati arrestati e già rilasciati su cauzione.

Nelle vicinanze c’era il Principe Andrea, ma la Regina è solita passeggiare in quell’ala del castello e far visita ai suoi cavalli. Caustici i commenti di Ken Wharfe, ex responsabile della sicurezza di Diana: “È una cosa totalmente inaccettabile”.