Netflix, nuova serie fa sognare tutti: la protagonista è Roma

A breve uscirà su Netflix una nuova serie che fa sognare tutti. Stiamo parlando di ‘Luna Park’, ambientata a Roma e pronta ad esordire a fine 2021.

Netflix torna a Roma con una nuova serie. Infatti il colosso dello streaming dopo Suburra, Baby, Summertime, Luna Nera e Zero, arriva anche ‘Luna Park‘, con la produzione che continua a puntare sulle serie ‘Made in Italy’. Su un’idea di Isabella Aguilar, autrice anche di ‘Baby’, Luna Park parlerà dell’amicizia tra una giovane giostraia e una ragazza della Roma bene. Questa storia si intreccerà con altri temi come segreti amorosi del tutto inaspettati.

Annunciata per la fine di quest anno, la serie ad oggi prevede sei episodi e punta ad abbracciare non solo la generazione teen, ma anche il pubblico più grande. Inoltre la produzione assicura che ci sarà un meraviglioso viaggio nel tempo in una città al suo massimo splendore. Andiamo quindi a vedere tutte le anticipazioni su ‘Luna Park‘ e chi sarà la protagonista della storia.

Netflix, la nuova serie è ‘Luna Park’: cast e anticipazioni

La protagonista della nuova serie si chiama Nora Marini, interpretata da Simona Tabasco. L’attrice si è fatta apprezzare in precedenza grazie al film ‘Perez’, con il quale ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d’Argento nel 2015. Ma non solo, Tabasco ha anche recitato nel ruolo di Elisa Russo nella fiction DOC – Nelle tue mani. Ad interpretare il padre di Nora, invece, ci sarà Tommaso Ragno, mentre invece nonna Mirande sarà interpretata da Milvia Marigliano.

Gli altri protagonisti del cast saranno Mario Sgueglia nei panni dello zio Ettore, Ludovica Martino che interpreterà la madre (Stella), Lia Grieco nei panni di Rosa Gabrielli, Guglielmo Poggi che sarà il fratello (Giggi), Paolo Calabresi che sarà il padre ed infine Fabrizia Sacchi in quelli della madre Lucia. A chiudere il cast ci penseranno tutti gli interpreti della famiglia Baldi. Appuntamento quindi alla fine del 2021, con una nuova serie ambientata a Roma pronta ad esordire sulla piattaforma streaming.