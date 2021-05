Meteo, sole ed acquazzoni in agguato: cosa accadrà questa settimana

Il meteo di questa settimana si aprirà con tanto sole su gran parte della penisola. Attenzione ad alcuni acquazzoni che potrebbero colpire improvvisamente.

Il meteo che aprirà questa settimana sarà caratterizzato da un clima soleggiato, con qualche disturbo che potrebbe incombere improvvisamente. Infatti gli acquazzoni potrebbero continuare a colpire durante questo lunedì. Ancora una volta sulla penisola ci sarà un contrasto tra l’alta pressione proveniente dal Nord Africa ed una circolazione ciclonica, che riuscirà a disturbare alcuni angoli del paese.

Durante questo lunedì, quindi, avremo non solo il bel tempo ma anche un diffuso maltempo, che andrà a colpire soprattutto la Sicilia. Infatti sull’Isola sicula, la giornata si aprirà con dei veri e propri acquazzoni. Stessa situazione ci sarà in Calabria, mentre sul resto del paese avremo una situazione più tranquilla. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna.

Meteo, questa settimana si apre con sole ed alcuni acquazzoni: la situazione sull’Italia

Avremo un lunedì segnato dal bel tempo su gran parte del paese, grazie al vasto campo anticiclonico. Nonostante questa presenza dell’alta pressione, però, non mancheranno acquazzoni che colpiranno diversi angoli del paese. Infatti, specialmente al Sud Italia potremmo trovare non pochi disturbi. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un inizio di settimana discreto soprattutto su pianure e pedemontane. Anche qui avremo parecchia instabilità su Prealpi e Appennino con qualche acquazzone in sconfinamento sulle pianure circostanti. Per la prima volta da diverse settimane avremo temperature in diminuzione, con massime che andranno dai 15 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo in prevalenza bel tempo sull’intero settore. Qualcosa potrebbe cambiare nel pomeriggio, con addensamenti che andranno a sorvolare i cieli dell’Appennino e potrebbero trasformarsi in lievi piovaschi. Anche qui avremo un lievissimo calo di temperature, con massime che andranno dai 16 ai 21 gradi.

Invece sulle regioni del Sud Italia avremo delle nubi in transito su Sicilia e Calabria. Su queste due regioni, la giornata si aprirà con piogge ed acquazzoni. Altrove troveremo una situazione più serena, asciutta e con tanto sole. Le temperature risulteranno in lieve diminuzione, con valori massimi che oscilleranno dai 19 ai 24 gradi.