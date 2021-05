Francobolli rari, questo vi farà diventare ricchi: come riconoscerlo

Torniamo a parlare di collezionismo e di francobolli rari. Ce n’è uno che vi farà diventare ricchi se ce l’avete

Il mondo del collezionismo è sempre più variegato e articolato. Sono tantissimi i prodotti che ad oggi valgono un vero e proprio tesoro, con migliaia di appassionati disposti a pagare vere e proprie fortune pur di averli. Basti pensare alle monete, piuttosto che ai fumetti e ai vinili.

Impossibile escludere da questo immenso mercato i francobolli rari, sempre più ricercati sul web. Facendo un giro su Ebay, è possibile trovare alcuni pezzi capaci di valere decine di migliaia di euro. Eccone uno risalente al 1929 che potreste avere anche voi a casa: sappiate che può farvi diventare ricchi! Riconoscerlo è abbastanza semplice, grazie ad alcuni dettagli.

Francobolli rari, come riconoscere questo del 1929

Tra i vari francobolli rari presenti in rete, ce n’è uno che potrebbe farvi diventare ricchi. Si tratta di un pezzo italiano, risalente al 1929 e che illustra il re Vittorio Emanuele III. Su Ebay è possibile trovare un’ampia descrizione dell’articolo, con un prezzo altissimo e accessibile solo ai più appassionati disposti a spendere fortune: si parla di 22.000 euro!

Prima di metterlo all’asta, il venditore ha voluto fornire alcune certificazioni a tutti gli interessati. Raybaudi oro di Grande Rarità ha avuto la possibilità di mettere mano a questo francobollo e verificarne le condizioni. Pare essere come nuovo, e questo non fa altro che accrescere il valore di uno dei francobolli più di valore al momento in commercio. Ce l’avete anche voi? Potreste diventare ricchi!