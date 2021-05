Francesco Totti, il campione commuove tutti: il post strappalacrime

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ha commosso tutti i fan e non solo con un post strappalacrime sul proprio profilo Instagram

Il padre di Francesco Totti è morto lo scorso lo scorso 12 ottobre all’età di 76 anni a causa di alcune complicazioni legate al Covid-19. Il dolore per l’ex capitano della Roma, che era molto legato alla figura paterna, è stato immenso. Oggi Francesco l’ha voluto celebrare su Instagram con un post strappalacrime in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantasettesimo compleanno. “Ovunque tu sia…buon compleanno papà!!!! Mi manchi da morire”.

Ilary Blasi racconta la morte del padre di Francesco Totti

Nel corso di un’intervista ai microfoni di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, Ilary Blasi poco tempo fa aveva raccontato la scomparsa del padre di Francesco Totti.

“Non si è mai pronti alla morte di un genitore, non c’è un modo, un tempo. Quello che però è successo a mio suocero è stato crudele e violento perché non hai nemmeno il tempo di realizzare. Francesco ha sofferto molto per i ‘potevo fare, potevo dire’. Per questo motivo si dovrebbe dire ai genitori ‘ti voglio bene’ tutti i giorni”.