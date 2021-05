Fabio Fazio, risvolto inaspettato: pubblico in visibilio

Risvolto totalmente inaspettato per Fabio Fazio ed il suo programma Che tempo che fa: il pubblico è in visibilio per la notizia

Quest’oggi i dati Auditel sono stati diffusi in ritardo, ma hanno visto vincere, nel prime time di ieri, domenica 2 maggio, La compagnia del cigno 2 su Rai 1 che ha conquistato 3.553.000 spettatori (15.47% share). Avanti un altro! Pure di sera, condotto da Paolo Bonolis su Canale 5, ha tenuto incollati alla tv ben 3.054.000 spettatori pari al 14% di share. Questi numeri, seppur alti, non hanno permesso alla rete di trionfare nella gara degli ascolti. Ottime notizie anche per Fabio Fazio che, nonostante una concorrenza agguerrita, nella prima parte della puntata ha accumulato 2.583.000 spettatori (10.25%).

I risultati degli altri canali:

Rai2 The Rookie 1.198.000 spettatori (4.69%), Bull 1.204.000 (4.84%)

Italia1 It 894.000 (4.05%).

Rete4 Le Ali della Libertà 1.021.000 (5.18%)

La7 Non è L’Arena 1.572.000 (6.38%)

Nove Supernanny segna 343.000 (1.38%).

LEGGI ANCHE—> Stefano De Martino, disavventura per il ballerino a Milano – FOTO

Fabio Fazio, pronto a condurre nuovamente Sanremo?

Fabio Fazio ha condotto il Festival di Sanremo in quattro occasioni, nel 1999, 2000, 2013 e 2014, riscuotendo sempre un buon successo. Delle ultime due edizioni, oltre che presentatore, è stato direttore artistico.

LEGGI ANCHE—> Anticipazioni Uomini e Donne, decisione a sorpresa: Gemma depressa

Nelle ultime settimane si è vociferato della possibilità di condurre il prossimo, quello del 2022, per arrivare a quota cinque. Per ora si tratta solo di rumors molto flebili, ma non si esclude la possibilità che Fazio torni seriamente a calcare quel palco così ambito.