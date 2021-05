Elettra Lamborghini, abito da urlo all’Isola dei Famosi: il valore

Elettra Lamborghini sempre favolosa nello studio dell’Isola dei Famosi, questa sera l’abito ha un valore da capogiro

Elettra Lamborghini torna negli studi Mediaset per la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Insieme ai collegi Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, anche stasera la Queen del Twerk sarà chiamata a commentare fuoco e fiamme in Honduras.

Lo stile di Elettra è sempre molto ammirato dai suoi colleghi e follower, ma ha anche un costo molto alto. Questa sera, in studio, accanto a Ilary Blasi, la cantante romagnola ha indosso un abito di un marchio molto amato anche da Kylie Jenner. Si tratta di una tuta del brand Marine Serre – spesso sfruttato anche dall’influenzar Giulia De Lellis – dal costo di 440 euro.

Noi come @ElettraLambo quando ti mandano un vocale di 3 minuti. ☠️ #Isola pic.twitter.com/eTvXpFXQN2 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 3, 2021

Non solo Elettra Lamborghini: l’abito di Ilary Blasi

anche oggi siamo stati benedetti dalla bellezza di Ilary Blasi ✨💛#isola pic.twitter.com/pfwXkKmx9E — auro| baci stellari (@darveyfeels_) May 3, 2021

Quello che non manca mai nello studio dell’Isola dei Famosi è lo stile. Analizzato quello di Elettra Lamborghini, da Novella 2000, arriva anche quello di Ilary Blasi che sfoggia tutta la sua bellezza in un abito lungo che ne risalta i colori della conduttrice. Per la conduzione della quattordicesima puntata, la moglie di Totti ha scelto un abito del brand Rhea Costa. Ad impreziosire il meraviglioso abito ci pensano un paio d’orecchini Bozart e le scarpe de La Silla.

Con il prossimo appuntamento di venerdì, questa sera in studio ad accompagnare i due abiti sopracitati ci saranno anche Elisa Isoardi, Drusilla Gucci, Brando Giorgi e Cecilia Rodriguez oltre i due opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.