Un’altro Tapiro d’Oro nel giro di poche settimane per Diletta Leotta: Valerio Staffelli l’ha raggiunta all’esterno dello stadio

È il settimo Tapiro d’Oro della carriera di Diletta Leotta consegnato da Valerio Staffelli di Striscia La Notizia. Soltanto qualche mese fa, lo stesso giornalista Mediaset gliene ha consegnato un altro per la presunta rottura con Can Yaman. Questa volta, il blitz è avvenuto all’esterno dello stadio – presumibilmente dove la giornalista DAZN era in servizio – appena scesa dall’auto.

Il motivo della consegna è stata la foto uscita negli ultimi giorni in merito ad un bacio con Ryan Friedkin, figlio del presidente della Roma. In tantissimi hanno urlato al tradimento, ma la Leotta ha spiegato: “Quella foto è di dicembre ed io ero single, a 29 anni ci sta che scappa un limone”.

Diletta Leotta, la consegna del Tapiro d’Oro: la sua reazione infastidita

Nonostante Diletta Leotta reagisca sempre molto bene alla visione di Valerio Staffelli – a differenza di Can Yaman che, l’ultima volta, ha letteralmente tirato via la consorte alla visione del giornalista – questa volta ha voluto aggiungere un commento. Piuttosto infastidita, infatti, ha ammesso: “Non pensavo che fuori dalla mia finestra volassero droni. Mi pare si vada oltre i limiti, alcuni di essi non possono essere superati e la sfera privata rientra tra questi”.

Ciononostante, con molta serenità ha parlato anche del futuro matrimonio: “Non è saltato, facciamo le cose con i tempi giusti. Lui si è tolto da Instagram per questioni di business, scelte di comunicazione”.