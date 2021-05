Davide Astori, condannato il medico Galanti per la morte del calciatore

Giorgio Galanti, condannato la pagamento di una provvisionale per la morte di Astori

Condannato per omicidio colposo, il professor Giorgio Galanti deve risarcire a favore della compagna di Astori, Francesca Fioretti, una somma di 250.000 euro, alla figlia Vittoria 240mila euro, e 600mila euro ai genitori Renato e Giovanna ed i fratelli Bruno e Marco. Complessivamente la provvisionale ammonta a 1milione e novantamila euro.

Il calciatore fu ritrovato il 4 marzo del 2018 in un albergo di Udine senza vita. Astori si trovava li per il match contro l’Udinese. Secondo l’autopsia, il suo decesso avvenne per morte cardiaca improvvisa, seguita a fibrillazione ventricolare per una cardiomiopatia artimogena silente.