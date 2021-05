Covid, Gran Bretagna e i viaggi all’estero: la decisione di Boris Johnson

Covid, la Gran Bretagna sembra essere sempre più decisa a posticipare la ripresa dei viaggi all’estero

Ripresa dei viaggi turistici all’estero dal Regno Unito, qualcosa potrebbe presto cambiare. I piani del governo britannico erano quelli di riprendere dal 17 maggio, in concomitanza con l’allentamento quasi totale delle misure a livello nazionale. Un sistema a semaforo, con i paesi più sicuri contrassegnati dal bollino verde e quelli più a rischio con il giallo e il rosso.

Stando a quanto riferisce l’Ansa, però, il premier Boris Johnson sembra essere pronto a tornare sui propri passi. O meglio, a posticipare la ripresa dei viaggi non essenziali fuori dai confini inglesi. “Sicuramente vogliamo fare qualche riapertura, ma non penso che la gente voglia vedere un afflusso di malattie da ovunque altrove, e non lo voglio neppure io” ha spiegato il primo ministro al margine di una visita a Hartlepool.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Covid, Pregliasco: “Assembramenti? Vedremo gli effetti tra due settimane”

Covid, cosa potrebbe succedere in Gran Bretagna

Una decisione definitiva non è ancora arrivata, ma le timide voci dei giorni scorsi si stanno intensificando nelle ultime ore: la Gran Bretagna potrebbe posticipare la ripresa dei viaggi all’estero. Se la data di riferimento sembrava poter essere il 17 maggio prossimo, ora Boris Johnson ha glissato sull’argomento e riferito che un annuncio arriverà nei prossimi giorni. Buona parte della maggioranza parlamentare e dei giornali ha fin qui spinto per una riapertura totale, mentre oggi stesso un gruppo di deputati ha chiesto il rinvio di ogni alleggerimento.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Usa, il segretario Blinken attacca la Cina: “Aggressiva verso il mondo”

A preoccupare sono soprattutto alcune varianti individuate nell’East London, oltre alla situazione deficitaria in diversi paesi d’Europa e del Mondo. Ad oggi, una volta entrati nel Regno Unito bisogna osservare 10 giorni di quarantena (oltre al doppio tampone negativo).