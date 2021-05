Covid-19, bollettino 3 maggio: 5.948 contagiati e 256 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, cala il numero relativo ai nuovi contagi ma aumentano i morti

Covid-19, arriva il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in calo, pari a 5.948 persone: ieri erano 9.148. Sale invece quello legato ai decessi, oggi a quota 256 che è più alto rispetto ai 144 della giornata di ieri.

Inoltre sono stati registrati 13.038 guariti, 34 persone in meno nelle terapie intensive ma anche 50 ricoveri in più rispetto al giorno precedente. Sono stati effettuati 121.829 tamponi con un tasso di positività del 4,9 % (-0,9% rispetto a ieri). E il numero delle vaccinazioni in Italia sale a 20.885.469 dosi.

Covid-19, ecco i dati aggiornati ad oggi

E ora andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione, col nuovo tasso di positività, il numero di tamponi, quello di vaccinati e la situazione negli ospedali e nelle terapie intensive.