Calciomercato Milan, scelto il vice Ibra: affare da 45 milioni di euro

Calciomercato Milan, la dirigenza è pronta all’assalto per il vice Ibrahimovic. Affare da 45 milioni di euro per il bomber

Il Milan si prepara a quattro partite di fuoco prima della fine del campionato. Dopo un periodo complicato, ora gli uomini di Pioli sono chiamati a fare più punti possibile per centrare una qualificazione alla Champions League che manca da ormai 8 anni. Dopo il pareggio del Napoli, i rossoneri si trovano momentaneamente a +2 dal quinto posto.

Mentre la squadra lavora a Milanello per preparare al meglio la delicata sfida di domenica sera contro la Juventus, la dirigenza sta già pianificando la prossima stagione. Decisivo anche in ottica calciomercato sarà il piazzamento in Serie A, ma è chiaro che ci sono alcuni reparti da rinforzare. Per l’attacco, difficilmente Mario Mandzukic verrà confermato. Ecco perché Maldini e Massara avrebbero già individuato il vice Ibrahimovic ideale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Davide Astori, condannato il medico Galanti per la morte del calciatore

Calciomercato Milan, c’è Abraham per l’attacco

Stando a quanto riferisce l’Evening Standard, il Milan avrebbe individuato in Tammy Abraham l’attaccante perfetto per fare coppia con Zlatan Ibrahimovic il prossimo anno. Il bomber 23enne del Chelsea non è mai entrato in sintonia con Tuchel, tanto che un suo addio a fine stagione pare essere certo. Gli inglesi sono alla ricerca di fondi per tentare l’assalto su Haaland o Lukaku. Ecco perché i rossoneri potrebbero strapparlo ad un prezzo d’occasione.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba pazzesca: panchina a una leggenda dell’Inter

Ad oggi, pare che le richieste siano di 45 milioni di euro. Una cifra molto alta, che i dirigenti del Milan puntano a far abbassare col passare del tempo e forti della volontà del giocatore. L’asse Milano-Londra rimane caldo anche per ciò che riguarda il riscatto di Tomori. Si potrebbe arrivare ad una corsia preferenziale per un doppio colpo finale.