Calciomercato Juventus, bomba pazzesca: panchina a una leggenda dell’Inter

La Juventus è attivia sul calciomercato ed è alla ricerca di un nuovo allenatore. Si aprono le porte di Josè Mourinho, leggenda dell’Inter.

La Juventus spera di concludere questa travagliata stagione con un piazzamento alla prossima Champions League, ma i bianconeri restano vigili sul calciomercato. Infatti con molte probabilità Andrea Pirlo non sarà confermato, con il tecnico bresciano che oramai è in ballo solamente per la vittoria della Coppa Italia. Inoltre, in questi mesi sono tanti i nomi che sono gravitati intorno al mondo Juve.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Tokyo 2020, poco tempo per salvare l’Olimpiade: la sfida del Giappone

Non sono pochi i tifosi che vorrebbero un ritorno di Massimiliano Allegri, che al momento è ancora senza squadra dopo l’anno sabbatico. Mentre invece, la dirigenza bianconera ha anche sondato il terreno per Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid. Nelle ultime ore, però, si sarebbe aperta una terza strada quella che porterebbe ad Josè Mourinho. Andiamo quindi a vedere la posizione del tecnico portoghese.

Calciomercato Juventus, Mourinho apre ai bianconeri: le ultime

A sorpresa, stando alle notizie riportate dai tabloid inglesi, Josè Mourinho sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative. L’allenatore, infatti, è stato appiedato dal Tottenham dopo i mancati risultati ed uno spogliatoio diviso. Il portoghese, però, non riesce a stare lontano dal terreno da gioco e sarebbe pronto non solo ad ascoltare le proposte dei club, ma anche delle Nazionali.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, Donnarumma in lacrime: Juventus in agguato

L’apertura ai bianconeri, però, è una vera e propria sorpresa. Infatti Mourinho, anche in tempi recenti, è stato uno dei rivali più temuti dalla Juventus, con i tifosi bianconeri che non vedono di buon occhio un arrivo del tecnico. Vedremo quindi se l’ex leggenda dell’Inter che conquistò il ‘Triplete‘ riuscirà a trovare un accordo con la Vecchia Signora, alla disperata ricerca di un allenatore di caratura Europea.