Britney Spears, parole dure per la pop star: pronta a riprendersi tutto

Britney Spears il prossimo 23 giugno affronterà suo padre davanti alla corte: a 39 anni è pronta a riprendersi ciò che le è stato tolto

La battaglia legale tra Britney Spears e suo padre Jamie non è ancora finita. Di recente lo Spears ha rilasciato parole molto dure nei confronti di sua figlia, nel documentario televisivo “The Battle for Britney”.

Ma per il prossimo 23 giugno per i due è previsto un appuntamento davanti alla corte dove si parlerà della loro battaglia legale. Nel 2008 la pop star statunitense ha subito un duro tracollo e per questo motivo suo padre Jamie ha assunto un nuovo ruolo nella vita della figlia come tutore legale della sua carriera oltre che del suo patrimonio.

Un ruolo che secondo i rumors vedeva il signor Spears incassare 130mila dollari l’anno. Ma ad oggi e dopo le dichiarazioni rilasciate da suo padre, Britney Spears è pronta a riprendersi tutto ciò che le è stato tolto.

Dure le parole di Jamie, padre della pop star statunitense Britney Spears

Dopo il tracollo vissuto da Britney Spears nel 2008, il suo papà ha assunto il ruolo di tutore della carriera e del patrimonio della cantautrice. Le parole rilasciate per giustificare la sua posizione di tutore nella vita della figlia, sono state dure nei confronti di Britney. Difatti in un documentario televisivo ha dichiarato: “Mia figlia soffriva di demenza in quel periodo”.

Ma a distanza di alcuni anni, Britney Spears si è ripresa da quel momento difficile che ha avuto inizio nel 2008. Grazie ai concerti, agli album e ai suoi nuovi impegni in tv sta bene ed è determinata a volersi riprendere tutto ciò che si è creata concludendo la battaglia con suo padre.

Questo ultimo, nella dichiarazione rilasciata al documentario televisivo, “The Battle for Britney”, ha aggiunto che grazie al suo intervento nella vita della figlia e nel periodo buio che l’ha colpita, è riuscito a portare da sottozero a 60 milioni (dati Forbes) il patrimonio della pop star statunitense.