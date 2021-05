Arisa, clamorosa rivelazione: nessuno se lo aspettava

Arisa ha raccontato della crisi e del conseguente riavvicinamento col fidanzato, Andrea Di Carlo svelando dettagli finora non noti a nessuno

Arisa ed Andrea Di Carlo hanno vissuto un momento di profonda crisi che ha scaturito anche una crisi di pianto nella cantante. Non tutti ricordano che, nell’intervista dopo-Festival con Mara Venier, Arisa stava per spoilerare qualcosa in merito alla sua relazione, mai più rivelata.

LEGGI ANCHE > > > Maria De Filippi, grande sorpresa: è la prima volta nel 2021



Ad ogni modo, tra i due sembra essere tornato il sereno tanto da pensare al matrimonio. La cantante ligure ha rivelato a Io Donna: “Andrea corre. Io lo voglio sposare, ma non come vuole lui. A me piacerebbe una cosa intima, con le nostre famiglie ed i nostri amici più stretti. Lui vuole qualcosa di più sfarzoso”.

NON PERDERTI > > > Ciro Priello, passato difficile prima del successo: racconto commovente



Arisa parla delle ex di Andrea Di Carlo: matrimoni, figli e relazioni con un uomo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Di Carlo (@andreadicarlo)

Arisa prima di intraprendere una relazione con Andrea è stata messa a conoscenza di tutte le ex relazioni avute. Di Carlo, infatti, ha già una moglie e tre figli, ma prima di Arisa ha avuto una relazione con un ragazzo: “La sua relazione con un uomo non mi ha fatto paura. So che sono di passaggio su questa terra e quindi vivo la mia vita appieno, senza freni”. Nessun problema, dunque, per la professoressa di Amici 20 che ha anche ammesso: “Quando parliamo della sessualità, siamo tutti filosofi, tutti bravi a dire che l’amore non ha sesso, ma quando arriva il tuo momento, che fai? Ti tiri indietro?”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Isola dei Famosi, crisi di pianto per un naufrago: “Non ce la faccio”



Arisa non ha neppure nascosto tutte le critiche avute: “Alcuni amici della comunità LGBTQI mi hanno messa in guardia, mi dicevano che Andrea è gay, che mi avrebbe tirata scema. Invece no, lui è una persona molto libera e l’amore, quando arriva, lo senti e ti leva tutte le paure”.