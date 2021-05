Anticipazioni Uomini e Donne, decisione a sorpresa: Gemma depressa

Le anticipazioni di Uomini e Donne prevedono uno sconforto totale per Gemma Galgani dopo la decisione a sorpresa da parte di Aldo

Quest’oggi, lunedì 3 maggio, torna in onda Uomini e Donne. La puntata di oggi vedrà a centro studio Gemma Galgani. Quest’ultima attaccherà Tina Cipollari, reputando l’opinionista la causa del fatto che gli uomini scappino perché fa credere loro che Gemma sia interessata solamente ad avere rapporti intimi. Lo sfogo viene mostrato all’interno di un filmato, al termine del quale Gemma si siede di fronte ad Aldo. Quest’ultimo ha un forte interesse per lei, mentre la donna ammette di sta continuando la conoscenza dolo per amicizia.

L’uomo, però, proprio perché non vede coinvolta la donna, deciderà di troncare la conoscenza e questo getterà Gemma nel dispiacere totale, tanto da non trattenere le lacrime. A quel punto Aldo presuppone che ci siano delle speranze che possa comunque nascere qualcosa, ma Tina e Gianni chiariscono che, secondo loro, Gemma stia piangendo solo per la paura di rimanere senza corteggiatori.

Anticipazioni Uomini e Donne, Samantha ha deciso: la scelta

Nelle prossime puntate assisteremo alla scelta di Samantha Curcio. La tronista avrebbe deciso nel corso della puntata registrata ieri, domenica 2 maggio, che quindi dovrebbe andare in onda venerdì prossimo o lunedì.

A quanto pare avrebbe deciso di uscire dal programma con Alessio, convinta anche che Bohdan non sia realmente interessato a lei. Tanta commozione in studio per la speranza di una nuova favola d’amore.