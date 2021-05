Oggi andrà in onda il primo dei due appuntamenti settimanali dell’Isola dei Famosi. Le anticipazioni.

Oggi, lunedì 3 maggio, come di consueto, ci sarà la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi, programma in onda in prima serata su canale 5. Insieme alla conduttrice Ilary Blasi ci saranno i suoi opinionisti formati da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Con essi vedremo alcuni volti noti delle scorse edizioni del programma e alcuni parenti degli attuali naufraghi.

Arrivisti e Primitivi si contendono il gioco e tra i nominati vediamo Gilles Rocca, Roberto Ciufoli e Rosaria Cannavò. Alla “prova dell’eroe” sarà sottoposto il nuovo naufrago Ignazio Moser, ciclista e attuale fidanzata di Cecilia Rodriguez. La showgirl, sorella di Belen Rodriguez, farà il tifo per lui e vigilerà con attenzione sul suo amato in quanto si dice di essere gelosissima.

Anticipazioni Isola dei Famosi, tensione alle stelle: ritorno inaspettato

In studio arriveranno 3 concorrenti: Elisa Isoardi e Brando Giorgi, costretti a rinunciare al gioco per problemi all’occhio e Drusilla Gucci, eliminata dal pubblico in quanto non riusciva a sopportare e ad affrontare le dinamiche del reality. Inviato del programma, in collegamento dall’ Honduras, ci sarà Massimiliano Rosolino, pronto a dirigere e a tenere le redini delle prove del gioco che metteranno a dura prova i naufraghi.