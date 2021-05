Anticipazioni Chiamami ancora amore: cast e numero di puntate

Al via stasera la prima puntata della nuova fiction di Rai Uno, Chiamami ancora amore: anticipazioni e tutto ciò che c’è da sapere

Come si fa ad amare così tanto e sbagliare tutto lo stesso?#ChiamamiAncoraAmore STASERA la 1^ puntata alle 21.25 su #Rai1 e @RaiPlay #3maggio pic.twitter.com/0LEr8KanoB — Rai1 (@RaiUno) May 3, 2021

Chiamami ancora amore è il titolo della fiction che da stasera, lunedì 3 maggio, sarà in onda su Rai Uno dalle 21:25. Archiviato il successo della fiction del lunedì sera La Fuggitiva, la nuova serie dovrà dimostrare di essere all’altezza degli ascolti finora ottenuti dal primo canale.

In tutto saranno 3 gli appuntamenti su Rai Uno con la fiction: lunedì 3 maggio, lunedì 10 maggio e lunedì 17 maggio, presumibilmente con 6 episodi totali. Giacomo Bendotti, co-prodotto da Indigo Film e Rai Fiction per la regia di Gianluca Maria Tavarelli, hanno messo in scena due protagonisti: Greta Scarano e Simone Liberati.

Anticipazioni Chiamami ancora amore: la trama

Nel mistero dei sentimenti e nelle difficoltà di coppia, tra dinamiche genitoriali distorte, incomprensioni e cieche rappresaglie.#ChiamamiAncoraAmore, la serie con Greta Scarano e Simone Liberati in tre prime serate da lunedì #3maggio su @RaiUno ➡️ https://t.co/RxfkqT8UKt pic.twitter.com/4nhHMrONCs — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) May 1, 2021

Un dramma familiare vissuto da Anna (Greta Scarano) ed Enrico (Simone Liberati) che dopo 11 anni di matrimonio ed un figlio, Pietro (Federico Ielapi) decidono di separarsi. Tra i due non corre affatto buon sangue e la loro guerriglia costringerà i servizi sociali, con a capo Rosa (Claudia Pandolfi) ad intervenire per sottrargli il figlio.

Un viaggio della loro storia per capire come, una coppia che si è amata alla follia, è arrivata ad odiarsi con la stessa forza.