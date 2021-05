WhatsApp, nuova minaccia per gli utenti: attenzione a questo messaggio

Spunta su WhatsApp una nuova minaccia per tutti gli utenti. Infatti un messaggio rischia di mettere in pericolo tutti i vostri dati: come difendersi.

Un nuovo messaggio minaccia gli utenti su WhatsApp, con la denuncia che arriva direttamente dalla Questura di Brescia. Infatti il messaggio in questione non arriva solamente da persone sconosciute, ma anche da veri e propri amici. Nel testo il finto amico chiede senza mezzi termini di fargli un favore. In questo messaggio ‘l’amico’ chiede: “Ho comprato da internet ma la mia carta di credito è scaduta. Posso usare la tua e ti faccio un bonifico?“.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Telegram si dà all’e-commerce: come guadagnare senza commissioni

Inoltre stando alle indagini della Questura i cybercriminali prima hackerano un utente e poi mandano questo messaggio in automatico a tutti i contatti della rubrica. Il modus operandi è sempre lo stesso, con il testo che viene spammato ovunque, nella speranza che qualcuno ci caschi e fornisca anche i dati della carta di credito. Le forze dell’ordine di Brescia hanno così avvertito tutti gli utenti a diffidare da questo tipo di messaggio.

WhatsApp, non solo la minaccia per gli utenti: arriva una nuova funzione

Ma l’applicazione per venire in contro alle richieste degli utenti sta procedendo al restyling dell’applicazione. Infatti WhatsApp ha ha ben pensato di aiutare l’ascolto dei messaggi lunghi grazie ai messaggi a ‘doppia velocità’. Ad annunciare la novità ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori di Menlo Park, con la notizia pubblicata direttamente nella sezione FAQs del sito ufficiale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Spotify sbarca su un nuovo social network: novità assoluta per gli utenti

Così WhatsApp è pronta ad aiutare l’ascolto dei messaggi vocali lunghi. Infatti a breve l’applicazione implementerà due velocità: ‘1,5X‘ e ‘2X‘. Inoltre, l’utente potrà tornare quando vuole alla velocità normale del messaggio. La novità è stata apprezzata da gran parte dell’utenza che a breve non dovrà più temere i chiacchieroni. Inoltre, per quest’ultima novità, WhatsApp si è ispirata direttamente ad una delle sue rivali, Telegram.