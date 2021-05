Vaccino Covid, Figliuolo: “Dopo over 65 apriremo a tutte le età”

Vaccino Covid, il commissario Francesco Paolo Figliuolo ha parlato all’inaugurazione del nuovo hub di Porta di Roma

La campagna vaccinale in Italia prosegue a passo spedito. Negli ultimi 2 giorni è stato finalmente tagliato il traguardo delle 500mila dosi somministrate in un giorno, e ora si punta a immunizzare tutti gli over 65. A tal proposito, è intervenuto all’inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma il commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo.

“Adesso diamo priorità agli over 60. Sugli over 80 ci siamo, mentre su questa categoria la media è ancora bassa. Capisco bene la voglia di aprire a quelli sotto, ma il piano va seguito in maniera ordinata” ha spiegato, aggiungendo poi: “Dobbiamo come prima cosa mettere in sicurezza le persone che possono avere conseguenze gravi. Archiviato questo aspetto, apriremo a tutte le classi di età“.

Vaccino Covid, Figliuolo: “Valutiamo vaccinazioni nelle scuole”

Tanti i temi trattati dal commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, in occasione dell’inaugurazione del nuovo hub vaccinale di Porta di Roma. “Vaccino anti Covid per i ragazzi direttamente nelle scuole? Ci stiamo pensando, come si faceva una volta negli anni 70′” ha sottolineato ai media presenti.

Dopo aver raggiunto le 500mila dosi giornaliere, ora l’obiettivo è quello di superare questo traguardo e arrivare intorno a un milione di iniezioni in 24 ore a giugno. “Il mantenimento della quota è legato alle aziende farmaceutiche. Dobbiamo veleggiare tra l’88 e il 92% di dosi rispetto alle consegne, senza fare scorte” ha poi concluso Figliuolo sul tema campagna vaccinale anti Covid in Italia.