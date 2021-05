Uomini e Donne, finale col botto: tronista fa scelta definitiva e gli ospiti presenti in studio si godono il grande spettacolo.

Continua senza sosta lo spettacolo di Uomini e Donne, che riscuote un grandissimo successo e che regala sempre nuovi colpi di scena. Oggi, domenica 2 maggio, si è svolta la consueta registrazione del programma tv in onda su Canale 5 ed è avvenuta la sorprendente scelta di una tronista. Si tratta dell’affascinante e simpatica Samantha Curcio, tronista curvy originaria di Sapri, in provincia di Salerno, che ha finalmente fatto la sua scelta definitiva tra Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba.

Uomini e Donne, Samantha Curcio ha scelto: tutti i dettagli

Secondo quanto anticipato proprio in queste ore da ‘ilvicolodellenews.it’, Samantha avrebbe optato alla fine per Alessio Ceniccola, calciatore reduce dalla sua primissima esperienza in televisione. La bella ragazza di Sapri ha sorpreso tutti facendo entrare prima lo stesso Alessio: davvero insolita come decisione se si considera che quasi sempre il ‘prescelto’ entra in un secondo momento. Alla fine il corteggiatore ha accettato davanti agli occhi emozionati e sorpresi degli ospiti presenti in studio.

Resta da capire adesso quali saranno le scelte deli altri tronisti impegnati in queste settimane su Canale 5: i colpi di scena non mancheranno e il finale di stagione del programma condotto da Maria De Filippi si preannuncia a dir poco scoppiettante.