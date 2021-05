Storie Italiane, nuova conduttrice: chi sostituirà Eleonora Daniele

Manca poco alla fine del programma Storie Italiane e spunta il nome di una presunta conduttrice per sostituire Eleonora Daniele

In onda dal 2011 – prima con un nome differente – Storie Italiane è con al timone Eleonora Daniele da ormai 8 anni, dopo aver succeduto ai primi due anni di Georgia Luzi e Savino Zaba. L’anno scorso, la conduttrice veneta era stata costretta ad abbandonare la nave un po’ prima rispetto alla chiusura del programma per la nascita della primogenita, Carlotta. Quest’anno, invece, salvo imprevisti, Eleonora Daniele porterà a termine il programma fino al 25 giugno da quando dovrebbe partire la versione estiva.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, è crisi per una delle coppie più amate: fan sconvolti



Per non sovraccaricare di impegni – e lasciare del meritato relax – Eleonora Daniele, gli autori del programma avrebbero deciso di lasciare spazio ad un nuovo format per le mattinate di Rai Uno. Al posto del consueto programma Storie Italiane, infatti, dovrebbe partire “Dedicato a…” condotto da Serena Autieri

NON PERDERTI > > > Ilary Blasi, è ora di cambiare: altro fallimento annunciato



Dopo Storie Italiane, Serena Autieri con il suo programma?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Autieri (@serena_autieri)

L’indiscrezione lanciata da TvBlog, finora non trova conferme da parte della stessa attrice che è impegnata a godersi la fiction in onda su Canale 5, Buongiorno Mamma. Nonostante non ci sia alcuna ufficialità, pare che il nuovo format prenda spunto dalla celebre canzone di Loredana Bertè “Dedicato” e scritta da Ivano Fossati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Cecilia Rodriguez, che gaffe! La correzione sui social – FOTO



Quella della conduzione di un programma al mattino, su Rai Uno, potrebbe essere una meravigliosa occasione per l’attrice che, ancora una volta, potrebbe portare in TV le sue doti spesso e volentieri dedicate soltanto al cinema.