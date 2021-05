Scuola, Bianchi: “Moltiplicati investimenti con le risorse del pnrr”

Moltiplicati per quattro gli investimenti sulla scuola: una decisione che ha trovato tutti d’accordo al Governo

Come si evince da una nota diffusa da Flc-Cgil, il ministro Patrizio Bianchi ha convocato, per il prossimo sei maggio alle ore 14.00, le organizzazioni sindacali per un confronto sul Patto per l’Istruzione e la formazione che si terrà in via telematica.

All’ordine del giorno vi saranno le numerose problematiche che il mondo della scuola sta affrontando a causa della pandemia da Covid-19 e le possibili soluzioni da adottare. E’ importante mettere in atto nuove misure per il prossimo anno scolastico 2021/22 con le risorse previste dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

A tal riguardo, Bianchi ha fatto sapere nella precedente versione del PNRR per la scuola era previsto molto meno mentre adesso è stato moltiplicato per quattro l’investimento per i bimbi più piccoli. Il ministro ha inoltre aggiunto: “Questo sulla scuola è l’investimento che è cambiato di più e ha trovato tutto governo d’accordo“.

Coronavirus, la situazione attuale in Italia: contagi, morti e guaiti

Oggi, domenica due maggio, è stato registrato in Italia un calo relativo ai contagi rispetto all’ultimo aggiornamento del primo maggio. A fronte di 156.872 tamponi processati sono risultate positive 9.148 persone (ieri ne erano 12.965). Diminuito anche il numero dei decessi con 144 vittime (ieri ne erano 226).

Infine sono stati registrati 8.637 guariti, 2 persone in più nelle terapie intensive ma anche 36 ricoveri in meno rispetto al giorno precedente. Il tasso di positività è del 5,8% (+2,4% rispetto a ieri). Sono invece 20.524.435 le dosi inoculate dei vaccini anti-Covid.