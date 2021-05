Giungono nuove indiscrezioni relative al futuro conduttore del Festival di Sanremo 2022.

Chi raccoglierà l’eredità di Amadeus? Una risposta esatta ad oggi non l’abbiamo, ma sono molti i nomi che iniziano a ruotare attorno alla prossima figura centrale della kermesse musicale. L’identikit ideale del nuovo conduttore e direttore artistico, dovrà avere dei punti in comune con coloro che hanno fatto la storia del Festival della canzone, ossia Pippo Baudo, Carlo Conti, Paolo Bonolis e lo stesso Amadeus.

Tra i tanti candidati a questo ruolo, il nome che spicca più di tutti è quello di Enrico Papi. Il conduttore romano, attualmente impegnato su TV8 alla conduzione di “Guess My Age – Indovina l’età” e “Name That Tune – Indovina la canzone”, ha già co-condotto in passato un’edizione del Festival, quella datata 2001.

Quell’anno a presentare il Festival di Sanremo fu Raffaella Carrà, affiancata per l’occasione dalla showgirl Megan Gale, Massimo Ceccherini e dallo stesso Enrico Papi, con cui ha condiviso anche il salotto del Dopofestival.

Sanremo 2022, l’indiscrezione: sarà veramente lui il nuovo conduttore?

Enrico Papi, che compirà 55 anni il 3 giugno, possiede sia l’esperienza di Amadeus che l’imprevedibilità di Fiorello. Un conduttore-showman che vanta una valida preparazione musicale, infatti, dopo aver studiato canto e pianoforte, è stata la sua passione per la musica ad averlo indirizzato verso la conduzione televisiva.

Dunque, è un bravo conduttore e conosce la musica, due requisiti fondamentali questi per poter amministrare il Festival di Sanremo. E dunque, sarà realmente lui il futuro conduttore della kermesse musicale?