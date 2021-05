Nintendo Wii d’oro della regina Elisabetta in vendita ad una cifra folle

Non è uno scherzo: su Ebay è finita in vendita la Nintendo Wii d’oro regalata alla regina Elisabetta. Ecco quanto costa

Diversi anni fa, alla regina Elisabetta d’Inghilterra venne regalata una Nintendo Wii d’oro ventiquattro carati per una campagna di marketing. Si parla ormai del lontano 2009, quando il marchio hardware THQ tentò di pubblicizzare il gioco Big Family Games puntando decisamente in alto. Alla fine, lo staff della monarca rifiutò di prendere parte alla sponsorizzazione, rispedendo al mittente la preziosa console.

Inutile dire come sia diventata un vero e proprio oggetto da collezione, finito in mano – dopo tanti anni – ad un appassionato del settore. Il tutto dopo che la THQ presentò istanza di fallimento e mise in vendita tutti i suoi prodotti. Il fortunato che si accaparrò il cimelio fu Donny Fillerup nel lontano 2017. A distanza di 4 anni, quest’ultimo ha deciso di metterla in vendita su Ebay ad una cifra folle.

Nintendo Wii d’oro, base d’asta di 250.000 euro

Dopo averla acquistata nel lontano 2017, ora l’appassionato Donny Fillerup è pronto a vendere all’asta la sua Nintendo Wii d’oro ventiquattro carati, inizialmente destinata alla regina Elisabetta d’Inghilterra. La si può trovare in asta su Ebay alla cifra monstre di 250.000 euro che – secondo alcuni esperti – è destinata a lievitare e potrebbe arrivare anche sopra gli 800.000 dollari.

Il venditore ha già dichiarato di aver ricevuto diverse offerte, ma sta aspettando quella giusta. “Non avrei mai voluto venderla, ma è ora di avere un posto tutto mio e acquistare una casa coi soldi ricevuti. Sono sempre stato curioso di sapere quanto qualcuno sarebbe stato disposto ad offrirmi pur di averla” ha racontato Fillerup: “Spero che finisca in una buona casa, o magari in un museo“.