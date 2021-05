Maria De Filippi, grande sorpresa: è la prima volta nel 2021

Una grande sorpresa per Maria De Filippi ed il suo programma Amici 20, è la prima volta che accade quest’anno: risultato inaspettato

Amici 20 trionfa come ogni sabato nella gara degli ascolti TV. La settima puntata si è conclusa con l’eliminazione del ballerino Samuele – per molti candidato alla vittoria del talent show – che ha destato non poche polemiche tra l’opinione pubblica e gli appassionati del programma. Tuttavia, gli ascolti di ieri sera sono stati i più bassi mai registrati in quest’anno: 5.181.000 spettatori con uno share del 25,8%. Basti pensare che, la scorsa settimana, che ha visto l’esclusione di Raffaele Renda dal programma, ha collezionato 700.000 spettatori in più.

Il record assoluto di ascolti del programma del sabato sera, per quest’edizione, è di 28,73% di share e 6.016.000 spettatori registrato alla puntata di debutto.

Ascolti TV sabato 1 maggio: vince Maria De Filippi

Nonostante la forte competizione del concertone del primo maggio su Rai 3, Amici 20 ha vinto a mani basse la gara d’ascolti di ieri sera. Tuttavia, i dati registrati sono i più bassi del 2021 perché ieri l’esibizione musicale ha raccolto 1.564.000 spettatori (6,9%). Per quanto riguarda gli altri programmi Rai, invece, la puntata finale di Sotto Copertura 2 ha raccolto 3.248.000 spettatori (13,9%), mentre F.B.I. ha raccolto 1.187.000 spettatori (4,7%) su Rai 2.

I canali Mediaset hanno raccolto una grossa fetta dei telespettatori italiani grazie al talent show, per quanto riguarda Rete 4 sono stati raccolti 1.326.000 spettatori (5,6%) con Il Compagno don Camillo e 1.105.000 spettatori (4,4%) con Madagascar su Italia 1. Dati certamente inferiori per La7 con Eden – Best Of che ha raccolto 559.000 spettatori (2,5%). Tv8 con Mappe Criminali che ha raccolto 239.000 spettatori (1%) e Nove con Scomparsa – Il Caso Ragusa che ha raccolto 397.000 (1,6%).