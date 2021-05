Fortnite introdurrà un personaggio “strano”: lo svela un leak

Stando a quanto riportato da un dataminers, a breve Fortnite dovrebbe introdurre un personaggio “strano”

Prepariamoci ad ulteriori novità in arrivo su Fortnite. Vi abbiamo parlato in questi giorni di tutto ciò che c’è dietro le strategie di Epic Games: dalla skin di Neymar ad un nuovo capitolo della serie di fumetti, passando per un ritorno alla vecchia mappa e all’introduzione di nuovi supereroi Marvel e DC.

Le modifiche non sono però di certo finite qui, anzi. Secondo quanto svelato dal dataminer Mang0 su Twitter, a breve Epic Games potrebbe introdurre un nuovo personaggio “strano”. Ancora non è chiaro se si tratterà di una skin acquistabile nello shop in-game o di un personaggio NPC. Il suo nome potrebbe essere “TinyBalloon”, o almeno così è stato rinominato il file presente nei data del videogioco.

Fortnite, nuovo personaggio in arrivo: tutti i dettagli

A new NPC has been added called “TinyBalloon”. Below is an audio loop of its “Unaware” state. pic.twitter.com/FXIAlZhG6V — Mang0e (@Mang0e_) April 27, 2021

A breve, Fortnite potrebbe introdurre un nuovo personaggio. Parola di Mang0e, uno dei dataminer più affidabili dell’intero settore. Quest’ultimo ha scovato all’interno dei file di gioco “TinyBalloon“. Potrebbe essere una nuova skin o addirittura un NPC. Si parla anche della possibilità che quest’ultimo possa diventare uno dei villain nella stagione 7 del battle royale, non ancora annunciata. Quello che rende questo personaggio “strano” è l’audio che dovrebbe emettere.

Epic Games non ha ancora commentato le ultime voci, e non ci aspettiamo sicuramente niente a riguardo. Sicuramente qualcosa bolle in pentola e gli sviluppatori si stanno preparando ad introdurre grosse modifiche per ciò che riguarda gli sviluppi futuri del videogioco. Non resta che rimanere connessi e aspettare delucidazioni da parte della software house.