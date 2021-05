Fedez, bufera dopo il concertone: l’intervento della Ferragni – FOTO

Chiara Ferragni è intervenuta a favore di Fedez e della bufera post concertone in cui è finito con un simpatico post su Instagram che ha suscitato la reazione di tanti follower

“Faccia fiera di chi sa che qualche ora dopo suo marito avrebbe reso fiera (quasi) tutta Italia con il suo discorso e coraggio”. Chiara Ferragni ha aggiunto una didascalia che non lascia spazio a commenti sul discorso fatto dal marito, Fedez, in occasione del concerto del primo maggio.

La reazione dei followers della Ferragni e dei tanti estimatori della coppia è significativa: soltanto cuori e frasi di supporto alla coppia ed al discorso fatto sul palco del concertone del primo maggio su Rai 3.

Fedez e la bufera del concertone: lo schieramento dei politici

A supporto del discorso di Fedez sono subito intervenuti i politici. A rispondere, tra i primi, è stato il leader della Lega, Matteo Salvini che ha chiesto di prendere un caffè col cantante: “Viva la Libertà, che non può imporre per legge di zittire o processare chi crede che la famiglia, come anche la Costituzione prevede, sia la cellula, il nucleo, il cuore, il passato, il presente e il futuro del mondo”.

Molto più ermetico, ma d’effetto l’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte:

Anche Luigi Di Maio ha voluto dire la sua sulla bufera in cui è finito Fedez: “Penso che il rispetto sia la cosa più importante e stia alla base di tutto, significa saper accettare le critiche e le idee diverse dalle nostre. E un Paese democratico non può accettare alcuna forma di censura”.