Ebay annuncia nuovi costi per gli utenti: brutte notizie in arrivo

Una brutta notizia quella entrata da poco in vigore su Ebay: ci sono nuovi costi per chi decide di vendere

Nonostante l’esplosione che ha avuto Amazon negli ultimi anni, Ebay rimane uno dei portali di e-commerce di riferimento sul web. Migliaia di venditore mettono ogni giorno a disposizione nuovi prodotti con offerte uniche ed esclusive, con la possibilità di rispondere direttamente ai messaggi del cliente.

Qualche settimana fa, l’azienda ha rilasciato un annuncio ufficiale nel quale si parla di nuove commissioni che i rivenditori dovranno accettare di dover pagare per continuare ad usufruire del servizio. Una modifica che però non andrà ad intaccare in maniera troppo pesante gli introiti netti. Ecco come verranno redistribuiti i guadagni.

Ebay, cambia tutto per gli utenti: ecco la notizia

A partire da ieri sabato 1 maggio, su Ebay sono entrate le nuove regole aggiornate per ciò che riguarda i rivenditori Ci saranno nuove commissioni: la piattaforma non tratterrà più il 10% del costo di vendita, ma l’11,5%. Esclusi le spese di imballaggio e quelle di spedizione, si legge nella nota resa pubblica qualche mese fa. Stando a quanto giustificato, la modifica sarebbe entrata in vigore per fermare il fenomeno che vede diversi beni in vendita a prezzi stracciati ma con costi di spedizione da capogiro.

A controbilanciare questa brutta notizia, però, c’è la novità per ciò che riguarda i guadagni. Questi non verranno più accreditati sui conti PayPal, ma direttamente con i bonifici bancari sul conto. Questo vuol dire che non ci saranno più trattenute da parte di PayPal, con una crescita del guadagno netto.