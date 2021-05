Covid-19, bollettino 2 maggio: 9.148 contagiati e 144 decessi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino aggiornato a livello nazionale. Rispetto a ieri, cala il numero relativo ai nuovi contagi

Covid-19, ecco il nuovo bollettino fornito direttamente dalla Protezione Civile. Arrivano notizie positive rispetto a ieri sul fronte nazionale. Il numero relativo ai nuovi contagi è in discesa ed è di 9.148: ieri erano 12.965. Cala anche quello legato ai decessi, oggi a quota 144 e più basso rispetto ai 226 della giornata di ieri.

Inoltre sono stati registrati 8.637 guariti, 2 persone in più nelle terapie intensive ma anche 36 ricoveri in meno rispetto al giorno precedente. Sono stati effettuati 156.872 tamponi con un tasso di positività del 5,8% (+2,4% rispetto a ieri). E il numero delle vaccinazioni in Italia sale a 20.524.435 dosi.

Covid-19, ecco i dati aggiornati ad oggi

E ora andiamo a vedere nel dettaglio i numeri aggiornati regione per regione, col nuovo tasso di positività, il numero di tamponi, quello di vaccinati e la situazione negli ospedali e nelle terapie intensive.