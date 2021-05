Anticipazioni Beautiful, addio ad una delle attrici più amate: colpo di scena

Le anticipazioni di Beautiful dal 3 al 9 maggio danno per certo l’addio di una delle attrici più amate della soap opera

Da trent’anni Beautiful continua ad allietare i suoi telespettatori con continui colpi di scena. Le anticipazioni di questa settimana, dal 3 al 9 maggio, continuano a parlare di un possibile addio dell’attrice che interpreta Zoe Buckingum, Kiara Barnes. L’ultima indiscrezione arriva da Tv Sorrisi e Canzoni che dà la notizia per certa: Zoe lascia Beautiful per il nuovo ruolo di attrice protagonista nella serie tv remake del celebre telefilm “Fantasilandia”.

Non sarà un addio molto doloroso – rispetto a personaggi storici – Zoe è entrata nel cast di Beautiful nel 2018, a Los Angeles, per riconquistare il suo ex fidanzato Xander Avant.

Anticipazioni Beautiful dal 3 al 9 maggio: come uscirà Zoe?

Attualmente, in Italia, Zoe – personaggio interpretato da Kiara Barnes – sta con Thomas che si sta servendo di lei per tornare con Hope. In America, invece, Zoe sta provando a riconquistare Carter, ma come uscirà? Cos’hanno deciso per lei gli autori del programma? Morirà o partirà semplicemente? Certo è che a breve uscirà per partecipare come attrice protagonista nel remake della serie tv.

