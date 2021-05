Alessandra Amoroso in lacrime: “Non me lo chiedo più”

Alessandra Amoroso in lacrime si commuove negli studi di Domenica In pensando alla sua situazione: “Non me lo chiedo più”

Due nuovi singoli appena usciti, l’affetto dei fan e della famiglia, la prospettiva di tornare presto a poter anche riabbracciare il suo pubblico. Alessandra Amoroso sta vivendo ancora una volta un momento intenso, che ha raccontato a Mara Venier ospite nel salotto di ‘Domenica In’. Ma in realtà non va tutto come vorrebbe, perché la sua vita privata la mette a dura prova.

La cantante salentina ha spiegato che una delle gioie più grandi per lei è coccolare la nipotina, Andrea (figlia di sua sorella) e lo farà di nuovo quando tornerà a casa. Questo significa che il desiderio di maternità aumenta? Per lei è un argomento delicato e doloroso: “Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più. In questo momento non ho più il fidanzato”.

Con Stefano Settepani è finita da tempo e dopo di lui, più nessuno: “Siamo arrivati a un punto in cui è finito l’amore. Ce lo siamo detto e va bene così. Sono single. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due.

Alessandra Amoroso e le donne della sua vita: il rapporto con Maria De Filippi ed Emma Marrone

Oltre alla mamma, alla sorella e alla nipotina, ci sono però altre due donne che le fanno battere forte il cuore e Alessandra Amoroso non lo nasconde. Una è Maria De Filippi che considera al pari di una mamma, uno che ha sempre saputo ascoltarla e capirla sia ai tempi di ‘Amici’ che negli anni successivi.

E l’altra è Emma Marrone, perché tra loro non c’è mai stata rivalità ma solo tanto affetto: “Le sono molto legata, mi piace condividere con lei il tempo libero e le idee sul lavoro, i nostri aperitivi. Con lei sento di essere in famiglia, per me lei è dialetto, è casa. Siamo così simili e così diverse, ci completiamo”.

Di recente la Amoroso ha ammesso pubblicamente di aver vissuto un periodo buio in piena pandemia e non è stato facile uscirne. Anche adesso, la sua umiltà può sembrare il limite di chi non ci crede fino in fondo. Lo sa bene anche lei: “Mi sono sempre giudicata più degli altri e criticata. Oggi invece voglio vedere quella persona e sto lavorando proprio per questo”.