Uomini e Donne, terribile confessione di una ex corteggiatrice: che dolore come annunciato proprio in queste ore.

Vive un momento felicissimo ed è attualmente fidanzata con uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ovvero Andrea Zelletta, ma in passato Natalia Paragoni ha trascorso dei momenti davvero bui. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato alcuni degli anni più significativi della propria esistenza nel libro autobiografico “La vita secondo Naty” e le sue parole sono davvero toccanti. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

Natalia Paragoni, il suo racconto drammatico spiazza tutti

Natalia Paragoni, in particolare, si sofferma su una sua tormentata storia sentimentale: “Sono stata vittima di una relazione tossica e l’ho realizzato definitivamente a 19 anni, mentre guardavo le mie amiche. Loro andavano vestite in un modo che io non potevo permettermi e inoltre ero costretta ad andare in giro sempre con la testa e lo sguardo bassi”. Un racconto davvero drammatico, che colpirà sicuramente tutte le persone che leggeranno il suo libro autobiografico.